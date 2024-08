Galliani sibillino: "So cosa farà Szczesny, ma non sono autorizzato a dirlo"

MILANO - I 'giorni del condor' si avvicinano e un Adriano Galliani in gran forma nell'ex 'salotto di casa', si intrattiene con i cronisti a margine del Trofeo Berlusconi celebrato con la sfida tra il suo Monza e il Milan. Tema del giorno il futuro di Szczesny, in procinto di risolvere il suo contratto con la Juventus.

"Lo so, ma non lo dico..."

L'ad del Monza prima si sbilancia, poi fa solo parzialmente retromarcia: "So cosa farà Szczesny, ma non sono autorizzato a dirlo. Non diamo illusioni, non diciamo impossibile, ma è ancora un giocatore della Juventus. Risolveranno, non risolveranno, ma noi non c'entriamo".