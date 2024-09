Napoli, senti Obi Mikel: "Osimhen al Chelsea è saltato per un problemino..."

Victor Osimhen , che si è appena trasferito al Galatasaray in prestito , è stato molto vicino al Chelsea . A rivelarlo è stato l'ex centrocampista dei Blues, John Obi Mikel , che ha parlato al suo podcast "The Obi One" svelando alcuni retroscena sull'affare tra Napoli e Chelsea saltato a pochi passi dalla fine del mercato. "Osimhen è deluso, voleva davvero venire al Chelsea, eravamo davvero vicini, ad un passo dal concludere questo affare , ma c'erano solo alcuni piccoli problemini che non siamo riusciti a superare. E non erano problemi di soldi. Anche se avessimo concluso l'affare, era troppo tardi per le visite mediche".

Osimhen e il Chelsea: cosa può succedere in futuro

L'ex centrocampista nigeriano fa capire di aver seguito da vicino la trattativa e spiega che l'affare potrebbe semplicemente essere stato rinviato: "Se a gennaio o la prossima estate dovessimo riprendere la trattativa, so esattamente dove siamo e da dove dobbiamo ripartire. Non mi fermerò, voglio portarlo al Chelsea non solo perché è come un fratelli minore per me, ma perché è uno dei migliori attaccanti al mondo in questo momento". Intanto Osimhen, impegnato in nazionale, è pronto a vivere la nuova avventura in Turchia. Ha scelto la maglia numero 45.