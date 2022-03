Bednarek e Salisu con Olivera: il Napoli già lavora per il futuro

NAPOLI - L’anno zero sta per arrivare: e in quel venticello rivoluzionario, che inevitabilmente s’avvertirà soffiare, ci sarà la spinta per andare oltre, per guardare avanti, per costruire un nuovo Napoli, capace d’immergersi nel futuro. I dubbi abbondano, le certezze pure, e qualcosa cambierà, poco o anche tanto, perché è scritto sui contratti ciò che sta per accadere: Ghoulam, Insigne, Ospina e Mertens «scadranno» e tra chi è già a Toronto e chi deve ancora sceglier casa, è teoricamente prevedibile che si arrivi alla diaspora d’un ciclo; il resto lo deciderà il mercato, intorno a Fabian Ruiz, magari a Demme, e alle variabili imprevedibili che, in quanto tali, richiederanno illuminanti decisioni last minute. [...]