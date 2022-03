Napoli, l'agente di Montipò non si nasconde: "Sarebbe impossibile rifiutare"

L’Italia si appresta a disputare i delicatissimi, quanto inattesi, playoff di qualificazione a Qatar 2022 con l’”incognita” legata a Gigio Donnarumma. Il portierone del Psg è reduce dal clamoroso errore che ha spianato la strada alla rimonta del Real Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, ma Roberto Mancini non sembra voler discutere la titolarità dell’ex milanista, nonostante alle spalle di Donnarumma si stia affacciando una promettente generazione di estremi difensori di talento.

Lorenzo Montipò stella del Verona rivelazione Da Meret a Cragno, passando per Silvestri e il talentuoso Carnesecchi, di proprietà dell’Atalanta, al gruppo appartiene anche Lorenzo Montipò, portiere del Verona e tra i migliori interpreti del ruolo in stagione. L’ex Novara e Benevento appartiene anche al gruppo di portieri seguiti dal Napoli, che in vista della prossima stagione dovrà prendere una decisione definitiva circa il ballottaggio tra lo stesso Meret e David Ospina.

Montipò, l'agente "chiama" il Napoli Intervistato da 'Radio Marte', l’agente di Montipò, Alberto Fontana, non ha negato l’apprezzamento per l’interesse del Napoli, mostrandosi non preoccupato di un eventuale dualismo con uno tra Meret e Ospina: “L’anno scorso purtroppo è retrocesso subendo tanti gol. A Verona si è rilanciato, il sogno di tutti è sempre quello di salire di palcoscenico, ma Lorenzo deve pensare a completare la propria maturazione. Credo ci saranno interessamenti: se uno fa così bene e ha quest’età mi stupirebbe il contrario. Al Napoli non si potrebbe certo dire di no, come tutte le grandi squadre per essere all’altezza in ogni competizione avranno bisogno di due portieri forti”.