“Manchester United: Osimhen con o senza Ronaldo”

Cavani se ne va, incertezza sugli altri attaccanti

Edinson Cavani lascerà il Manchester United a parametro zero a giugno, c'è incertezza sul futuro di Marcus Rashford, Anthony Martial e Mason Greenwood. Difficilissimo arrivare a Erling Haaland per i Red Devils, Dusan Vlahovic sfumato a gennaio, in casa United – come scrive Unitedinfocus – si è finito di sfogliare la margherita per puntare con decisione su Osimhen per rinforzare il reparto offensivo. Un reparto che quest'anno ha dato poco, a parte i 18 gol di Cr7 in tutte le competizioni: nessun altro è arrivato in doppia cifra. Il secondo miglior marcatore è Bruno Fernandes con 9 gol. Non solo: nelle ultime due partite Osimhen – 4 reti – ha segnato di più di Pogba, Martial, Lingard, Cavani, Elanga, Sancho e Rashford.

“Osimhen, in estate l'assalto decisivo”

In estate dunque partirà l'offensiva del Manchester United per Osimhen. E l'offerta dovrà essere davvero alta, almeno sui 100 milioni di euro. A parte un periodo di 16 partite consecutive senza gol quando era al Wolfsburg, Osimhen ha marcato 63 reti e 17 reti in 129 partite in Europa. In pratica, una rete ogni due partite. E quest'anno, al Napoli, è a quota 15 in 25 incontri. Il sito inglese pensa che il nigeriano possa segnare in tutti i modi e che abbia ancora margini di miglioramento essendo un 23enne. Osimhen, dunque, è un attaccante completo che farebbe molto comodo allo United, ma il Napoli cercherà di tenersi stretto il suo fuoriclasse (10 reti in 18 presenze con la Nigeria). Gli inglesi puntano su un giocatore in grado di garantire anche diversi anni come titolare e Osimhen è il profilo giusto, per questo sarebbero pronti a sborsare fior fiori di quattrini per convincere il presidente azzurro.