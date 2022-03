"Victor Osimhen ideale per il Manchester United"

La stagione del Manchester United è stata condizionata da diversi problemi. Il cambio in panchina, con Ralf Rangnick subentrato a Ole Gunnar Solskjaer, non sembra aver dato i risultati sperati, e la corsa al quarto posto in Premier League si fa sempre più complicata. Per questo, i Red Devils potrebbero fare diversi acquisti per rinforzare la squadra, tra cui Victor Osimhen del Napoli.