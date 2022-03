Verde, parla l'agente: "Dipende tutto dal Napoli"

NAPOLI - La fantasia è l'elemento che spariglia le carte sul fronte offensivo. La stagione di Daniele Verde, attaccante dello Spezia, sta proseguendo all'insegna della lucidità nelle scelte sulla trequarti. Sa servire i compagni, mandandoli in porta (4 assist) con grande qualità, ma ha anche totalizzato 6 reti, niente male per un rifinitore che ha saputo affinare le qualità realizzative in zona gol. Nel corso della trasmissione “Offside - Terzo Tempo”, in onda su Twitch, è intervenuto il suo procuratore Luigi Lauro, che ha dichiarato: "Daniele sarebbe molto contento di vestire la maglia del Napoli, come tutti i napoletani. Posso confermare che ha rifiutato alcune offerte importanti la scorsa estate e a gennaio per continuare a giocare con Thiago Motta e raggiungere l'obiettivo salvezza". Insomma, Verde ha la testa del presente proiettata sullo Spezia, ma l'occhio del futuro sul club partenopeo.