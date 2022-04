"Everton, Allan è un flop: il brasiliano verso l'addio in estate"

L’ Everton è una delle grandi delusioni della stagione di Premier League. Dopo aver iniziato il campionato con grandi aspettative, i Toffees non hanno mai trovato continuità di prestazioni e di rendimento sotto la gestione di Rafa Benitez , esonerato a gennaio per fare spazio a Frank Lampard .

Neppure l’avvento in panchina della bandiera del Chelsea ha però invertito la tendenza e la squadra di Liverpool si trova pienamente coinvolta per evitare la retrocessione in Championship che sarebbe storica, essendo l’Everton uno dei club che ha sempre militato in Premier League dal 1992, e giocando ininterrottamente nella massima serie dal 1954 . Uno dei giocatori più deludenti è stato Allan , la cui esperienza con l’Everton potrebbe concludersi al termine della stagione, con un anno di anticipo sulla scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2023 .

L'Everton è pronto a disfarsi di Allan

Come riporta il 'Sun', infatti, il centrocampista brasiliano, arrivato a Liverpool nel 2020 dal Napoli in cambio di 22 milioni su richiesta di Carlo Ancelotti, all’epoca manager del Liverpool e già tecnico di Allan proprio a Napoli, sembra poter essere uno dei giocatori sacrificati dall’Everton al termine della stagione, anche in caso di salvezza, nell’ambito della profonda rivoluzione sul mercato prevista per l’estate.

Everton, si punta sul riscatto di Van De Beek

Impiegato con buona continuità, sia da Benitez che da Lampard, Allan non ha mai convinto società, tifosi e allenatori e dovrebbe venire messo sul mercato per fare spazio ad altri centrocampisti. Il sogno è quello di riscattare Donny van de Beek, arrivato a Goodison Park in prestito dal Manchester United a gennaio, ma che potrebbe essere richiamato a Old Trafford da Erik ten Hag, scopritore del talento classe '97 all’Ajax e in predicato di diventare il nuovo manager dello United dalla prossima stagione. Tutto, però, passerà dalla conquista della salvezza da parte dell’Everton.