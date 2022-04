Napoli, Fabian Ruiz fa "litigare" il Real Madrid e Ancelotti

Nella cavalcata del Napoli, che a sette giornate dalla fine del campionato è in piena corsa per lo scudetto anche alla luce del passo falso del Milan contro il Bologna, che ha permesso alla squadra di Spalletti di portarsi a -1 dal primo posto dei rossoneri, c’è una stella che brilla su tutti, o meglio due.

Napoli, gli insostituibili di Spalletti Oltre infatti al super bomber Victor Osimhen, assente però in casa dell’Atalanta, gara che gli azzurri sono comunque riusciti a vincere, l’altro imprescindibile della squadra è Fabian Ruiz, anche più rispetto alla bussola della difesa Kalidou Koulibaly, del quale il Napoli ha fatto a meno, pur pagandone le conseguenze, nella parte centrale del girone d’andata. Fabian è ormai un intoccabile per Spalletti in virtù della maturità tecnico tattica e della duttilità che l’ex Betis sta mostrando e che permette allo spagnolo di agire indifferentemente da mezzala di una linea a tre, da regista nello stesso assetto e anche da mediano in un centrocampo a due qualora il tecnico toscano decida di optare per un attacco a quattro stelle.

Fabian Ruiz e quel contratto che si avvicina alla scadenza Una simile continuità di rendimento ha però un… effetto collaterale, l’aumento delle grandi d’Europa interessate al giocatore. In scadenza nel giugno 2023, Fabian Ruiz non ha ancora affrontato il tema del rinnovo del contratto con il Napoli. Situazione spinosa, quindi, e non più rinviabile. Se ne parlerà a fine stagione, ma intanto i sondaggi continuano e sempre più illustri. Come riportato da 'Ok Diario', la squadra più interessata a Fabian è il Real Madrid, che ha quindi superato il Barcellona, vecchio estimatore del centrocampista, ma che sembra aver trovato in casa, leggi Pedri, i pilastri della mediana del futuro.