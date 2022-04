Mertens incontra De Laurentiis per il rinnovo con il Napoli: ecco come è andata

Nel Napoli che lavora in ritiro per cercare di ritrovare la serenità dopo il finale-shock della partita di Empoli, come anticipato dalla società non mancano i momenti di condivisione a cena, per fare gruppo e costruire le basi per un finale di campionato che cancelli la delusione per la resa anticipata, seppur non ancora certificata dai numeri che tengono in vita la speranza, nella corsa allo scudetto.

Napoli, Mertens verso il rinnovo Così se gli orizzonti in campionato non sembrano poter andare oltre il testa a testa con la Juventus per il mantenimento del terzo posto, la mente dei tifosi sembra già andare ad una data che, pur non ancora fissata, potrebbe trasformarsi in un giorno di festa per tutto l’ambiente: il rinnovo di Dries Mertens.

De Laurentiis incontra Mertens: fumata bianca in arrivo? Dell’argomento hanno parlato proprio “Ciro” e il presidente De Laurentiis nel pomeriggio di martedì - come testimoniato da CalcioNapoli24 - prima della cena che ha coinvolto tutta la squadra, lo stesso ADL e ovviamente Luciano Spalletti presso l'Hotel Serapide di Pozzuoli. Il miglior cannoniere della storia del Napoli e il numero uno azzurro hanno quindi ufficializzato il “disgelo” in un incontro faccia a faccia durato circa un'ora. La firma di Mertens sul prolungamento, scenario che sembrava improbabile fino a poche settimane fa, è ora una possibilità che può diventare concreta.