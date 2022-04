"Napoli sul Hickey del Bologna: i rossoblù chiedono 21 milioni di euro"

Tutti vogliono Aaron Hickey . Il giovane terzino sinistro scozzese del Bologna - già nelle mire di Juventus , Milan e Fiorentina in Italia (con ammiratori anche in Premier League, Newcastle e Brentford su tutte) - avrebbe suscitato anche il forte interesse del Napoli . A confermarlo è lo Scottish Daily Express.

"Napoli su Hickey: pronti 21,5 milioni di euro per il Bologna"

Secondo la testata britannica, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli avrebbero "aperto la trattativa col Bologna, che chiede 18 milioni di sterline", pari a circa 21,5 milioni di euro. Lo scozzese andrebbe a prendere il posto di Mario Rui, destinato a lasciare Napoli al termine della stagione.

Napoli, la stagione d'oro di Hickey al Bologna

Portato in Italia dal club felsineo nell'estate 2002 dagli Hearts, il giovane laterale di Glasgow, con caratteristiche "box to box" che fanno gola a molti, in Italia ha affinato di gran lunga il suo senso tattico, abbinandolo proficuamente alla sua esplosività fisica. In maglia rossoblù, fin qui, è stata una stagione d'ori per Hickey con 5 reti su 32 partite di campionato, diventando (a differenza della passata stagione) titolare fisso e conquistando, nel 2022 anche la Nazionale del suo paese.