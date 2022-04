Chi è Armando Broja, la punta accostata al Napoli in caso di partenza di Osimhen

Napoli, l'erede di Osimhen? Nella lista c'è anche Broja

Tra i potenziali sostituti dell'ex Lille, un nome che proverrebbe proprio dalla Premier: Armando Broja, classe 2001, di proprietà del Chelsea ma in prestito al Southampton. Nato a Slough, nel Berkshire, da genitori albanesi, Broja - destro naturale - può vantare un fisico imponente (è alto 191 centimetri) con cui fare sportellate là davanti. Che, tuttavia, non gli impedisce di essere particolarmente rapido nelle accelerazioni.

Broja, gioiello del Chelsea in prestito al Southampton e cresciuto a pane e Ronaldo (Luis Nazario da Lima)

Con la maglia dei Saints, Broja - cresciuto a pane e Luis Nazario da Lima grazie ai video propostigli in continuazione da papà Xhevahir -, ha realizzato fin qui 7 reti complessive, sei in campionato ed una in FA Cup, che coincide peraltro il suo ultimo acuto, lo scorso 2 marzo contro il West Ham. L'attaccante albanese (con passaporto inglese) aveva "castigato" anche Antonio Conte nella sfida al Tottenham a Londra del 9 febbraio, realizzando la rete del momentaneo 1-1 nella sfida poi terminata 3-2 per il Southampton. Cresciuto nell'Academy del Chelsea, che lo scorso anno lo mando in presti in Eredivisie, in Olanda, al Vitesse, con cui realizzò 11 reti complessive. Già nel giro della nazionale maggiore albanese di un ex Napoli come Edy Reja con 2 reti all'attivo, Broja è un pezzo pregiato del Chelsea, che vorrebbe prima testarlo nel prossimo ritiro estivo. La trattativa potrebbe subire complicazioni a causa della situazione dirigenziale poco chiara riguardante i Blues nell'ultimo periodo.