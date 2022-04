Napoli, sollievo Kvaratskhelia: sostituito al 42' in Georgia, ma il guaio muscolare non preoccupa

Sospiro di sollievo per Khvicha Kvaratskhelia , prossimo giocatore del Napoli . Il talento offensivo di Tbilisi classe 2001, soprannominato il "Messi georgiano", è dovuto uscire in anticipo, al minuto 42 della gara di ieri tra la sua Dinamo Batumi e il Sioni Bolnisi per un dolore accusato alla gamba sinistra.

Napoli: sospiro di sollievo Kvaratskhelia, sostituito al 42' per infortunio in Georgia

Tornato provvisoriamente nella sua Georgia, per l'appunto alla Dinamo Batumi, dopo aver lasciato il Rubin Kazan in seguito allo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina. Pochi minuti prima dell'intervallo, il tecnico Giorgi Geguchadze ha deciso di richiamarlo in panchina. Per motivi, è poi emerso, "preventivi". Il giocatore dovrebbe tornare in campo già per la sfida di martedì contro la Dinamo Tbilisi in trasferta.

Il salto della Dinamo Batumi dall'arrivo "temporaneo" di Kvaratskhelia, promesso sposo del Napoli

Una Dinamo Batumi che ha certamente beneficiato dell'arrivo "temporaneo" di Kvaratskhelia, che l'ha proiettata al primo posto in classifica della massima competizione georgiana a 23 punti dopo 10 partite della stagione (impostata sull'anno solare). Khvicha, con la nuova maglia, conta fin qui 3 gol e 1 assist vincente in 5 partite disputate. Il Napoli lo attende a braccia aperte.