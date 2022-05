L'agente del portiere Caprile: “Il suo sogno? Il Napoli”

Chissà che il Napoli non possa pescare in Inghilterra per il prossimo portiere. C'è infatti un numero uno che sogna proprio di vestire la maglia azzurra e che, a 21 anni, potrebbe anche fare il salto sotto il Vesuvio . Se si verificassero alcune condizioni. Il suo agente per ora lo candida solamente, ma a pieno titolo, come futuro guardiano della porta napoletana. Stiamo parlando di Elia Caprile , classe 2001, di proprietà del Leeds , ma quest'anno in prestito alla Pro Patria .

Battistini: “Caprile è del Leeds, ma se gli inglesi dovessero retrocedere...”

Graziano Battistini, l'agente di Caprile, non vuole però alzare un polverone, anche perché il futuro è nelle mani del Leeds: “Che è un grande club. Non sono messi bene in classifica, in caso di retrocessione cambierebbero tutti gli scenari”. Così come le mosse sul mercato. Ma chi è Caprile? Battistini lo racconta a Kiss Kiss Napoli: “Il papà è napoletano verace. Elia fa parte di una realtà importante come il Leeds. Ci confronteremo col club a fine anno, con Giuntoli non abbiamo parlato. Sicuramente giocare col Napoli è un sogno del ragazzo, ma è inutile alzare dei polveroni. Elia è del Leeds, che è un grande club. Sta facendo bene, è un portiere di prospettiva. E’ stato molto bravo il direttore della Pro Patria Turotti ad accaparrarselo. Come se la cava con i piedi? Ha lavorato tanto ed è molto bravo”. L'ultima frase è per quei tifosi del Napoli che hanno ancora in mente il pasticcio di Meret, proprio con i piedi.