Napoli, Zerbin e la grande chance in estate: il folletto offensivo ha incantato a Frosinone

Questa sera alle 20.30 allo stadio "Stirpe" contro il Pisa , il folletto offensivo di proprietà del Napoli Alessio Zerbin scenderà in campo con la maglia del Frosinone per l'ultima gara di regular season di questa Serie B 2021-2022. E chissà se sarà - o meno - l'ultima in assoluto coi ciociari: ai giallazzurri laziali, infatti, basterebbe un solo punto contro i toscani per assicurarsi un posto ai playoff senza fare ulteriori calcoli in relazione alla sfida Perugia-Monza. Ma la band di Luca D'Angelo , ancora teoricamente in corsa per il secondo posto, assicura battaglia vera.

Napoli, Zerbin: il folletto d'attacco che ha incantato il Frosinone

Una stagione, ad ogni buon conto, che ha consacrato l'attaccante esterno classe 1999 nativo di Novara, tra i giocatori-rivelazione della stagione cadetta che sta volgendo al termine: 30 presenze 9 gol (il primo corrisponde, peraltro al 1° in assoluto di tutto il campionato, realizzato a un certo Gianluigi Buffon in Frosinone-Parma 2-2) e 3 assist vincente. Una storia, di fatto, ripetutasi per Zerbin, tra i migliori elementi della Serie C con la maglia della Pro Vercelli: con le Bianche Casacche pluriscudettate era andato a segno in 5 occasioni ispirando numerosi gol dei suoi compagni di squadra nel 3-4-3 aggressivo dell'allora tecnico dei piemontesi Francesco Modesto.

Zerbin: il rientro in estate e la valutazione in prima squadra

Va da sé, Zerbin è andato "a nozze" anche col 4-3-3 di Fabio Grosso e ora sogna di tornare alla casa base per indossare nuovamente la maglia del Napoli con cui tento bene aveva fatto nel settore giovanile (4 reti nella Youth League 2017-2018). Una storia particolare, quella di Alessio, che nel calcio dei "grandi" (all'anagrafe) ha iniziato al Suno, in Prima Categoria, all'età di 15 anni, nel 2014. Rispetto all'anno scorso alla Pro, Zerbin è decisamente migliorato in ciò che l'aveva sempre visto "zoppicare": la costanza di rendimento. Giocatore dallo scatto e dai dribbling brucianti, dotato di un ottimo cross: ha tutto per fare bene anche nella massima serie. E il Napoli ha deciso di valutarlo in estate, specie se il suo pari ruolo Adam Ounas dovesse lasciare la maglia azzurra.