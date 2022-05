Onofri sul Napoli: “Kvaratskhelia farà cose interessanti, Lozano deve restare”

Claudio Onofri profetizza cose “interessanti” da parte della novità che il Napoli ha già acquisito per l'anno prossimo, ossia il georgiano Kvaratskhelia , e chiede al presidente di Aurelio De Laurentiis di dare un'altra chance a Lozano . L'ex allenatore parla degli azzurri a Radio Goal, trasmissione di Radio Kiss Kiss Napoli. Non dimenticando la sua ex squadra, il Genoa, impegnata proprio contro i partenopei e a caccia di una disperata salvezza.

Onofri: “Kvaratskhelia? Forza nelle gambe impressionante”

Onofri parte proprio dalla prossima sfida tra Napoli e Genoa: “E' un'impresa ardua quella che attende i liguri in casa del Napoli. Devono assolutamente vincere e può non bastare. L'ultima con il Bologna poi si può vincere, bisogna fare sei punti perché la situazione è drammatica per una serie di errori. Tipo Shevchenko. Andava preso prima Blessin, che ha dato un'impronta di gioco e ha una media punti piuttosto alta”. Il Napoli, ora: “Kvaratskhelia? E' veramente molto interessante, ala sinistra e destro di piede. Ha una forza nelle gambe impressionante. Poi devi dargli del tempo per ambientarsi: però aspettatevi qualcosa di interessante”. Infine, su Lozano: “In Olanda ha giocato a destra e a sinistra, è abituato a cambiare fascia. Deve restare, un altro anno gli va concesso”. De Laurentiis avrà preso appunti?