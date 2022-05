"Napoli, Ancelotti vuole Ospina al Real Madrid come secondo di Courtois"

MADRID (SPAGNA) - Come anticipato già a gennaio dal nostro quotidiano, Ancelotti ha puntato i riflettori su David Ospina per il ruolo di secondo portiere del Real Madrid. Una casella che nella rosa attuale dei Blancos ricopre l'ucraino Lunin. Il classe '99, però, come sottolineato dal quotidiano spagnolo Marca, è alla ricerca di maggiore spazio e pertanto starebbe pensando di lasciare la capitale spagnola per cercare un nuovo club nel quale possa ritagliarsi un ruolo da titolare.

Ancelotti chiama Ospina al Real Madrid

Ospina, 33 anni e in scadenza di contratto con il Napoli, sarebbe il nome in cima alla lista del tecnico di Reggiolo, che lo ha già allenato durante la sua esperienza sotto il Vesuvio. Nel suo anno e mezzo da tecnico degli azzurri, Ospina ha collezionato 29 presenze alternandosi tra i pali con Meret. L'estremo difensore colombiano, dunque, formerebbe insieme a Courtois una coppia di portieri esperti da affiancare ai giovani della cantera come Luis, Toni e Canizares. In più, come sottolinea il quotidiano spagnolo, consapevole di avere davanti a sè uno degli estremi difensori più forti e in forma del mondo, ricoprirebbe il ruolo di secondo senza pretendere una maglia da titolare.