"Barcellona a caccia di un centrale: Koulibaly, Romagnoli e De Ligt nella lista di Xavi"

Mentre in casa Real Madrid si fa febbrile l’attesa per la finale di Champions League contro il Liverpool da una parte e, dall’altra, per l’ufficializzazione della scelta di Kylian Mbappé, che a 40 giorni dalla scadenza del contratto con il Psg non ha ancora preso posizione in maniera pubblica circa il proprio futuro, se proseguire l’avventura in patria o accettare la (datata) corte dei Blancos, tutt’altra è la situazione che sta vivendo il Barcellona, atteso da una sessione di mercato che dovrà rilanciare in piena regola le ambizioni di società e tifosi.

Il Barcellona, via al mercato per tornare a vincere La prima stagione del post Messi è stata come previsto di transizione, ma alla fine, dopo l’inizio shock, i blaugrana hanno contenuto i danni chiudendo la Liga al secondo posto e assicurandosi la partecipazione alla prossima Champions League dopo la clamorosa eliminazione dalla fase a gironi subita a dicembre. Il mancato approdo alla finale di Europa League pesa sul bilancio della prima mezza annata della gestione Xavi, ma il presidente Laporta è pronto a regalare all’ex regista dell’era Guardiola i rinforzi giusti per tornare a lottare per dominare in Spagna e in Europa.

Barcellona, non solo Christensen: arriverà un altro centrale La rosa dei catalani necessita di rinforzi in ogni reparto, ma parallelamente il club ha bisogno di fare cassa liberandosi dei tanti esuberi sotto contratto, tra i quali Miralem Pjanic. Due acquisti sono già stati definiti, quelli di Andreas Christensen e di Franck Kessie, dopo la fine dei rispettivi contratti con Chelsea e Milan, ma l’intenzione della società è quella di portare al Camp Nou un altro centrale difensivo di primo livello e sulla lista del presidente Laporta e del ds Alemany ci sono anche diversi nomi del campionato italiano, tra i quali quello di Kalidou Koulibaly.