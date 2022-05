Napoli, Kvaratskhelia ancora in gol: finta e palla in buca d'angolo

Altra prestazione straordinaria di Khvicha Kvaratskhelia, futuro acquisto al Napoli per Luciano Spalletti, che nel campionato del paese caucasico, con la maglia della sua Dinamo Batumi (in cui si è migrato gratuitamente dal Rubin Kazan, dopo lo scoppio del conflitto russo-ucraino) realizza l'ennesima rete da palati fini e serve al compagno Tornike Gaprindashvili il pallone del momentaneo 6-2 nella vittoria per 7-2 contro la Locomotive Tbilisi.