"Barcellona, Koulibaly come ciliegina sulla torta"

NAPOLI - È Kalidou Koulibaly la prima scelta del Barcellona per rinnovare il reparto difensivo. Il difensore centrale del Napoli, secondo quanto riferito da Sport.es, è l'opzione principale del club catalano, che starebbe studiando le varie modalità per procedere con l'acquisto. Anche lo stesso senegalese avrebbe dato la propria priorità ai blaugrana, in attesa che venga trovato un accordo per la sua cessione. "Il Barcellona sa che l'operazione sarà molto complicata, ma la sua situazione contrattuale aiuta e la predisposizione del calciatore alla firma è totale", scrive il portale catalano in merito alla trattativa.