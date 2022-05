Ospina e il Napoli, parti ancora distanti: Real Madrid alla finestra

Tutti gli uomini del presidente. Al centro sportivo di Castel Volturno: e così, dopo l'allenamento e il pranzo, va in scena un vertice di mercato al gran completo. De Laurentiis, Spalletti, il ds Giuntoli e l'ad Chiavelli hanno parlato ancora ieri del futuro, della squadra che verrà e di tutti i nodi da sciogliere partendo da una serie di punti fermi: il colloquio con i manager di Ospina per il rinnovo non ha prodotto passi avanti degni di nota, nel senso che la distanza è notevole e la soluzione Real Madrid sempre molto valida. […] I manager di David il colombiano, Lucas Jaramillo e Matthieu Grossin, sono arrivati in città e hanno anche cominciato ad aff rontare con il club la questione del rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. Risultato: al momento la distanza tra domanda e off erta è difficilmente colmabile e le parti hanno deciso di aggiornarsi. Il Real Madrid di Ancelotti, nel frattempo, lo aspetta. A parametro zero. Aspetta anche Meret, molto interessato: Alex, per rinnovare, ha chiesto garanzie tecniche.