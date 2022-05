Il Napoli riscatta Anguissa, la fumata bianca in arrivo

NAPOLI - E’ tempo di mercato pieno: Mathias Olivera si è sottoposto alla visite mediche l’altro giorno e il Napoli sta definendo con il Getafe l’operazione nei dettagli. Procede anche la trattativa per il riscatto di Anguissa , per la quale si attende l’ormai imminente fumata bianca .

Napoli, c’è la pista Deulofeu

Gerard Deulofeu ha appena compiuto 28 anni, una volta si sarebbe detto ch’è nel «pieno della maturità» fisica e atletica e tecnica, con l’Udinese ha fatto cose da pazzi (per dire: 13 gol quest’anno) e in una stagione senza ombre, ha dimostrato di potersi permettere ciò che il suo manager, Botines, invoca: «C’è un accordo con l’Udinese che durante questa finestra di mercato lo lascerà libero di andare dove sarà possibile». Il Napoli, ancora prima che l’eco si diffondesse, s’è portato un po’ di lavoro avanti: chiedere è lecito e rispondere è cortesia e sulle sollecitazioni arrivate per conto terzo, («ma quanto costa Deulofeu?») è stata stabilita anche una cifra, che oscilla tra i quindici e i venti milioni di euro. Il disegno è abbastanza limpido: lo spagnolo è un universale b, sa fare tutto quello che una squadra dalle mille anime chiede - a sinistra o a destra ma soprattutto alle spalle della prima punta - e Deulofeu ha il suo appeal per completare un organico dal quale, le possibilità esistono, rischia di uscire Mertens.