Napoli, Giuffredi: "Olivera? Dovrà meritarsi il posto, il titolare è Mario Rui"

Grazie all’arrivo di Mathias Olivera al Napoli al posto di Faouzi Ghoulam Luciano Spalletti potrà tornare a contare su una coppia di esterni sinistri intercambiabili, visto che l’algerino nelle ultime stagioni non è mai riuscito a trovare continuità di minutaggio a causa dei tanti problemi fisici subiti.

Dualismo con Olivera? L'agente di Mario Rui va all'attacco L’uruguaiano dovrà infatti giocarsi il posto con Mario Rui, sulla cui permanenza in azzurro non ci sono dubbi. Ad anticiparlo è stato l’agente del giocatore, Mario Giuffredi, che intervenendo a '1 Station Radio' ha anzi rivendicato i “diritti” acquisiti dal portoghese grazie alla propria militanza nel Napoli: “Mario Rui è il titolare, gioca a Napoli da cinque anni, viene da una stagione strepitosa e resterà sicuramente. Con tutto il rispetto per Olivera, sottolineo che è arrivato dal Getafe, non dal Real Madrid. È giusto che ci sia concorrenza, un giocatore non può fare 50 partite, altrimenti le prestazioni calano, ma prima di giocare chi arriva a Napoli deve dimostrare il suo valore”.

Napoli, il futuro di Di Lorenzo e Politano Giuffredi non si è invece sbilanciato sul futuro di altri due propri assistiti tesserati per il Napoli e nel giro della Nazionale come il campione d’Europa Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano: “Politano e Di Lorenzo sono due giocatori nel giro della Nazionale che non hanno bisogno di essere proposti a nessuno, qualora arrivassero delle proposte le ascolteremmo". Nessuna possibilità invece che in azzurro torni Luigi Sepe: "Sepe resta alla Salernitana, cercherà di togliersi le sue soddisfazioni in una piazza che non ha nulla da invidiare neanche al Napoli” la chiosa di Giuffredi.