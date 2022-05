"Napoli, su Ospina piomba il Villarreal"

Il Villarreal sarebbe sulle tracce di David Ospina , portiere del Napoli . Lo scrive il quotidiano Marca. A favorire il contatto il fatto che il numero uno è in scadenza di contratto e non ha ancora rinnovato con gli azzurri. Eppure, tra il presidente De Laurentiis e l'entourage del portiere colombiano ci sono già stati alcuni incontri, ma al momento non è stato trovato l'accordo. Il Villarreal starebbe dunque provando e infilarsi tra le pieghe di questi tentennamenti.

“Ospina porterebbe esperienza al Villarreal”

Asenjo ha il contratto in scadenza e non c'è intenzione da parte del club di rinnovare. Quest'anno, per Asenjo non ci sono state praticamente possibilità di scendere in campo; il titolare è stato Rulli, ma alcuni suoi errori (abbinati ad alcune grandi prestazioni) avrebbero consigliato Emery a cercare fuori la soluzione ai problemi. Ospina, ex Arsenal prima del Napoli, porterebbe inoltre esperienza, oltre che un miglioramento nelle prestazioni. Con Ospina, insomma, si salirebbe di un gradino e non ci sarebbero neanche soldi da sborsare, se non quelli per lo stipendio.

Napoli: chance per Meret?

In casa Napoli, peraltro, si sta discutendo sulla possibilità di dare più chance a Meret. Quest'anno il portiere italiano non ha giocato molto. Diversi ex numeri uno del Napoli hanno fatto sentire la loro voce in merito a questa questione: se Meret non avrà le sue possibilità, allora bisognerà pensare a una cessione in una squadra che gli possa affidare la maglia da titolare. Insomma, se alla fine gli azzurri e Ospina dovessero trovare un accordo, allora il portiere italiano dovrebbe andare via. Ma se Ospina dovesse cambiare città, per Meret non potrebbero che schiudersi le porte di numero uno al Napoli. Questo è il pensiero un po' di tutti.