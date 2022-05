Ospina o Meret, il Napoli è a un bivio

NAPOLI - Forse è vero: nel dubbio meglio assolvere. E però questa è un’altra storia racconta di uomini, ovvio, e delle loro emozioni, d’un dualismo (non è un duello, no) che può comunque lasciar germogliare insicurezze. Ci sono quattro anni alle spalle che raccontano Ospina e Meret, le loro differenze (sostanziali), il reciproco talento, la diversità interpretativa d’un ruolo ch’è (il più) delicato: e però stavolta si è alla resa dei conti e il Napoli sa bene che non può restare con le dita incastrate della propria porta. Quando Alex Meret è arrivato in una squadra che sembrava fatta apposta per lui, aveva appena 21 anni, il senso divino di chi viene ritenuto «un predestinato» e un orizzonte terso dinnanzi a sé: ma gli bastarono due allenamenti, ventiquattro ore e un contatto con il destino, per accorgersi che «il terzo medio dell’ulna sinistra» l’aveva abbandonata. Prima ancora che ci scappassero altre due fratture, all’enfant prodige è toccato altro, e non poteva andare diversamente: perché in quell’11 luglio del 2018, dovendolo aspettare per almeno quattro mesi, fu inevitabile puntare in alto e scegliere Ospina. Ne è venuto fuori un ballottaggio ideologico, da quel momento, e Meret qualcosa ci ha lasciato per strada, senza che Ospina ne sia colpevole: la costruzione dal basso è l’architrave di questo calcio moderno, diventa la distruzione degli uomini, e quel colombiano esuberante e rassicurante, un pozzo di sapienza, pur avendo sbagliato a Roma con La Lazio (nel 2019), sa come si palleggia. Però dentro questa «guerra di religione» si è rimasti e adesso i contratti hanno presentato il conto: Ospina è andato in scadenza, Meret si ritroverà nella stessa condizione tra mesi dodici, e dunque non si scappa, se non si vorrà farne un film, Sliding Doors parte seconda.