"Barcellona-Koulibaly, amore corrisposto: per i blaugrana è la priorità"

Kalidou Koulibaly è uno dei nomi più caldi del calciomercato europeo: l'entourage del difensore senegalese, in scadenza con il Napoli nel 2023 , sta valutando in queste ore l'offerta di rinnovo della società azzurra, ma intanto sta lavorando sulla sua possibile cessione estiva. Secondo quanto riporta il quotidiano catalano Sport, il Barcellona è in pole position per il giocatore e potrebbe presto fare la sua mossa.

"Koulibaly priorità assoluta per il Barcellona"

Mancino e con grande esperienza internazionale, Koulibaly è al primo posto nella lista di candidati della società blaugrana per rinforzare la difesa di Xavi: il club di Laporta ha allacciato i contatti con il Napoli mesi fa, provando ad intavolare la trattativa per l'estate ma trovando sempre la porta chiusa. Le difficoltà attuali nel rinnovo del contratto hanno rilanciato l'interesse del Barcellona: lo stesso Xavi avrebbe già parlato con il giocatore per convincerlo della bontà del progetto.

"Koulibaly vuole giocare al Camp Nou"

Sempre secondo Sport, lo stesso Koulibaly avrebbe messo il Barcellona in cima alle sue preferenze in caso di addio al Napoli, davanti a Psg, Chelsea e Juventus. A frenare la società catalana sono i problemi finanziari: il club non ha al momento margine salariale e dovrà cedere diversi giocatori prima di tentare l'affondo. Per questa ragione ha chiesto tempo a Koulibaly, facendo leva sulla volontà del giocatore che sarebbe disposto ad aspettare pur di vestire la maglia del Barcellona nella prossima stagione.