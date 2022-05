In Spagna insistono: "Koulibaly vuole il Barcellona, Pjanic la chiave"

BARCELLONA (SPAGNA) - Anche se il suo agente ha smentito che in questo momento ci siano trattative con altri club e assicurato che c'è la volontà di incontrare il presidente Aurelio De Laurentiis per definire la soluzione migliore per il suo assistito e per il Napoli , il nome di Kalidou Koulibaly continua ad essere accostato al Barcellona dalla stampa spagnola. Con il contratto in scadenza tra un anno, il centrale azzurro piace ai blaugrana e secondo 'Sport' sarebbe Miralem Pjanic "la chiave" per portarlo alla corte di Xavi .

Koulibaly aspetta il Napoli: tre ipotesi possibili

Agente in comune

"Koulibaly - scrive il quotidiano catalano - è l'unica strada percorribile per ingaggiare un centrale di livello in grado di rafforzare la retroguardia blaugrana". Dopo aver "tentato per lo juventino De Ligt e Koundé del Sevilla, due operazioni milionarie che il club non è però disposto a portare avanti", il Barcellona punterebbe forte sul difensore del Napoli che "è alla portata e vuole venire". Il suo ingaggio, secondo Sport, "potrebbe essere agevolato dall'inserimento nell'affare di un calciatore come Pjanic che è molto apprezzato a Napoli". Presupposti che porterebbero "le negoziazioni ad aprirsi la prossima settimana" assicura ancora il quotidiano catalano, sottolineando come sia Koulibaly che il bosniaco ex Roma e Juve (di rientro dal prestito al Besiktas) "hanno in comune il procuratore Fali Ramadani" che "la prossima settimana ha in programma una riunione a Roma con il presidente dei partenopei De Laurentiis".