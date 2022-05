Napoli, l’occhiolino di Koulibaly: tifosi scatenati sui social

La trattativa per il rinnovo del contratto del centrale senegalese con il club azzurro, in scadenza nel giugno 2023, è bloccata di fronte alla forbice esistente tra domanda e offerta e le parole del presidente De Laurentiis durante la presentazione del ritiro di Castel di Sangro non hanno aiutato a diradare le nubi, sebbene l'agente del giocatore, Fali Ramadani , abbia provato a riportare il sereno smentendo contatti con altri club e dichiarando di attendere un incontro chiarificatore con lo stesso De Laurentiis.

Neppure sui propri canali social, dove appunto nella serata di lunedì Koulibaly si è limitato a un post enigmatico su Instagram : un primo piano di sé, intento a fare l’ occhiolino , senza altre parole se non un emoticon che ripete lo stesso gesto. Il post ha ovviamente fatto il pieno di cuoricini di tifosi del Napoli e di commenti speranzosi che la trattativa possa sbloccarsi a breve per fare di KK il nuovo capitano dopo l’addio di Lorenzo Insigne e il leader del nuovo ciclo del Napoli, che nella prossima stagione tornerà a disputare la Champions dopo due anni di assenza e punterà ad essere competitiva anche in campionato dopo aver sognato a lungo lo scudetto nell’annata appena conclusa.

Koulibaly, il Barcellona è vigile

Proprio alla luce della delicata situazione contrattuale con il Napoli, tuttavia, su Koulibaly si sono subito concentrate le attenzioni di alcuni top club europei, su tutti il Barcellona, per il quale non sarebbe certo impossibile arrivare alla cifra di 30-35 milioni indicata da De Laurentiis come base d’asta per un’eventuale trattativa per la cessione del senegalese, al Napoli dal e che attualmente guadagna in azzurro 6 milioni netti, cifra che andrebbe inevitabilmente a salire in caso di addio all’Italia in vista dell’ultimo contratto importante dlela carriera del giocatore, che compirà 31 anni a giugno.