Gaetano sul futuro: “Al Napoli darò il massimo. Dispiaciuto per Insigne”

Nel suo curriculum la bellissima promozione in Serie A con la Cremonese e l' Under 21 dell'Italia . Ma Gianluca Gaetano non si accontenta e vuole di più. Dal ritiro degli azzurrini ha fatto sapere di voler sì calcare i campi della massima serie, ma con un'altra maglia azzurra, quella del Napoli , che peraltro ne detiene il cartellino. Tornerà? Rimarrà? Lui sembra sicuro di sì, spavaldo quasi.

Gaetano: “L'ambiente di Napoli è molto difficile”

Gaetano ringrazia prima di tutto la Cremonese: “Sono cresciuto tantissimo. Mi ha sempre confermato in questi tre anni e in questo terzo ho accumulato molta più esperienza. Il tutto coronato con un campionato vinto e la promozione in Serie A”. Poi il capitolo Italia: “E' un momento importante, dobbiamo essere concentrati e allenarci bene. Abbiamo anticipato il ritiro per formare il gruppo, fare allenamento e preparare la partita. Ora pensiamo al Lussemburgo, poi penseremo alle altre due”.

Infine, eccolo il capitolo Napoli, forse il principale per Gaetano alla vigilia del prossimo ritiro estivo: “Non mi spaventa il ritorno in azzurro, mi sento pronto e ho voglia di dimostrarlo sul campo. Napoli è la mia casa e darò il massimo in ogni partita. Insigne? Sicuramente mi dispiace, ma Napoli è un ambiente difficile, lui ha fatto anni meravigliosi, per fare una carriera come la sua bisogna lavorare tanto e dimostrare il proprio valore in campo”.