Nela consiglia il Napoli: "Scambio Zielinski-Luis Alberto? Lo farei al volo!"

NAPOLI - A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Sebino Nela : “Abbiamo vinto gli Europei, ma ci sono state delle giornate complicate, siamo arrivati a vincerli con i rigori. Non so cosa sia accaduto dopo l’Europeo, perché abbiamo perso punti contro Irlanda Del Nord, Bulgaria e perso lo scontro diretto con la Macedonia".

Nela: "Ostigard utile. Luis Alberto-Zielinski? Subito!"

Sul mercato del Napoli, invece, Nela si è espresso così: "Ostigard? Se il Napoli sta cercando qualcuno per la panchina potrebbe essere un buon acquisto. Potrebbe fare bene in caso di bisogno, ci sono tante coppe e partite da giocare. Chi parte meglio tra Napoli e Roma? Ogni stagione è a sè. La stagione della Roma è stata positiva solo per la vittoria della Conference. Siamo abituati da una vita al fatto che appena finisce il campionato, inizia quello dei procuratori. Scambio Luis Alberto-Zielinski? Lo farei di corsa, amo i giocatori continui”.