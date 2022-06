Sticchi Damiani: "Affari con il Napoli? Pronti a cogliere le occasioni"

NAPOLI - Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, è intervenuto sulle frequenze di "Radio Marte" al programma "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma. Uno dei primi temi trattati dal numero 1 del club giallorosso, neopromosso in Serie A, è stato l'indice di liquidità: “Indice di liquidità? Non rischiamo di non iscriverci al campionato. È una notizia non aggiornata. Non potevamo versare queste somme all’interno del club prima della promozione. Abbiamo versato il doppio di quanto chiesto da regolamento: 2 milioni e 200 mila euro. Se serve a qualcosa? Prima l’indice di liquidità era un elemento che consentiva di avere più o meno libertà sul mercato. Oggi questo stesso indice non è solo un indice per operare sul mercato, ma è necessario anche per iscriversi al campionato. Per me è una richiesta legittima. Però era opportuno inserire questa regola prima e non a ridosso dell’iscrizione al campionato. Come concetto io non sono contrario", ha raccontato.