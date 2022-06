"Napoli, Mertens nel mirino del Botafogo: è l'alternativa a Zahavi"

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Il Botafogo, tornato nella massima serie nel 2021, sarebbe alla ricerca di un attaccante esperto. In Brasile non hanno dubbi: il nome in cima alla lista è quello dell'israeliano del Psv Eindhoven Eran Zahavi, autore di 20 gol e 12 assist in 46 presenze stagionali con gli olandesi e libero dal mercato dopo il mancato rinnovo del contratto. Sul calciatore, però, secondo quanto rivelato dal quotidiano brasiliano O Dia, ci sarebbe anche il Maccabi Tel Aviv, che avrebbe offerto un contratto da quasi un milione di euro. Qualora dovesse saltare Zahavi, il Botafogo avrebbe già individuato l'eventuale "piano B".

Mertens, ecco il "piano B" del Botafogo

Si tratterebbe di Dries Mertens, belga in forza al Napoli e anche lui in scadenza il 30 giugno. L'attaccante classe '87, agli azzurri dal 2013, non ha ancora firmato il rinnovo e sarebbe pronto a cambiare aria. Come sottolinea il quotidiano brasiliano, però, nessuna trattativa verrà avviata prima dell'incontro con l'entourage di Zahavi, che rimane il nome in cima alla lista del club bianconero e per il quale il Botafogo sarebbe pronto a mettere sul piatto un contratto valido fino a dicembre 2023 (18 mesi). Tornando a Mertens, la sua avventura sotto al Vesuvio sarebbe ormai giunta al capolinea nonostante le 13 marcature e i due assist di questa stagione.