Deulofeu posta su Instagram e attira messaggi su messaggi: "Vieni a Napoli!"

"Gerard, vieni a Napoli!". L'ultimo post Instagram di Gerard Deulofeu, che lo ritrae in vacanza con la moglie a bordo di un velivolo privato, si trasforma in una calamita per i tifosi azzurri, che lo acclamano e lo invitano a sposare la causa partenopea e accettare così di approdare alla corte di Luciano Spalletti.