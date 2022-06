Kvaratskhelia, la nuova magia in nazionale esalta il telecronista

Il trasferimento al Napoli ha messo le ali a Kvicha Kvaratskhelia. Il fantasista georgiano, che inizierà la propria avventura in azzurro dal 1° luglio dopo che la società del presidente De Laurentiis ha perfezionato l’acquisto dalla Dinamo Batumi, sta infatti vivendo un periodo d’oro con la propria nazionale.

Nations League, Kvaratskhelia fa volare la Georgia Nella partita contro la Macedonia del Nord, terza gara del gruppo 4 della Lega C di Nations League, Kvaratskhelia ha infatti firmato il gol del provvisorio 2-0 per la nazionale guidata dal ct Willy Sagnol, capace di imporsi con autorità a Skopje per 3-0 e facendo il vuoto alle proprie spalle in classifica, a punteggio pieno con 9 punti dopo 270 minuti. Al termine del girone d’andata la Georgia ha quindi ipotecato la promozione in Lega B, che sarebbe la seconda in tre edizioni di una manifestazione che sembra particolarmente congeniale alla Georgia, passata dalla Lega D alla C nel 2019.

La prodezza di Kvaratskhelia contro la Macedonia del Nord Kvaratskhelia sta trascinando i compagni verso la promozione avendo realizzato alla Macedonia il terzo gol consecutivo in nazionale nell’arco di una settimana, dopo quello a Gibilterra nella gara del 2 giugno e quello alla Bulgaria di domenica 5. Il pezzo di bravura del futuro napoletano: ricevuta palla sui 25 metri dopo una bella azione manovrata dei compagni, Kvaratskhelia ha prima fintato il tiro con dribbling annesso sul difensore avversario per poi far partire un destro incrociato potente e preciso che ha rimbalzato davanti al portiere macedone disegnnado una traiettoria imparabile.