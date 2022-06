“Koulibaly aspetterà il Barcellona fino a metà luglio”

Kalidou Koulibaly dovrebbe iniziare il ritiro estivo con il Napoli, in attesa che il Barcellona possa fare l'offerta ufficiale per il suo acquisto. Lo scrive il quotidiano Sport. La formazione catalana deve prima sistemare la situazione economica, quindi fare delle cessioni, per poter poi chiudere per il senegalese. Il centrale, da parte sua, non vorrebbe andare alla guerra con il Napoli, quindi attenderà con pazienza, presentandosi puntualmente al raduno.