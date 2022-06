Zielinski: “Mai pensato di lasciare il Napoli”

Piotr Zelinski non ha intenzione di lasciare il Napoli. È lo stesso giocatore polacco a farlo sapere, parlando in mixed zone, dopo l'impegno con la sua Nazionale contro l'Olanda, in cui ha anche segnato. Zielinski ha rivelato di non sapere come mai siano uscite voci di un suo possibile addio in questa sessione di mercato.