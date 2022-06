Mertens e il Napoli, un amore che non può finire così

Ma voi lo immaginereste Mertens con un’altra maglia? Ci sono nove anni, 397 partite, 148 gol che raccontano una storia cominciata tanto ma tanto tempo fa e che sembrava non dovesse finire mai, almeno fino a quando il big ben non avrebbe detto stop: invece, Mertens è sul mercato, in scadenza di contratto, e il Napoli rischia di diventare un romanzo alle sue ultime pagine. Quello che sembrava un affare di cuore sta diventando una normalissima vicenda di mercato, tra un’offerta e una richiesta che separano quasi in maniera definitiva il più grande attaccante del Napoli da un club che non può ignorare le esigenze di un bilancio e di un monte-ingaggi da ridimensionare.