"Napoli, il City su Fabian Ruiz ma De Laurentiis è un osso duro"

Secondo As Fabian Ruiz, che ha il contratto in scadenza nel 2023, potrebbe lasciare il Napoli in estate, per permettere al club partenopeo di non perderlo a parametro zero. Il centrocampista spagnolo piace al Manchester City, ma il club inglese non si sarebbe lanciato nella trattativa perché Aurelio De Laurentiis è considerato un "osso duro". Secondo "Carrusel Deportivo" i Citizens avrebbero addirittura bandito il Napoli per questo motivo e vogliono aspettare la scadenza del contratto di Fabian Ruiz per prenderlo, tra un anno, senza dover trattare con De Laurentiis.