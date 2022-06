Mertens: "Pensavo di restare al Napoli, ma non ho sentito nessuno"

VARSAVIA (Polonia) - Il Napoli e Dries Mertens sono ormai in procinto di dirsi addio. Dopo quasi un decennio l'attaccante belga - 397 partite e 148 gol in maglia azzurra - è pronto a trovarsi una nuova sistemazione. Un ulteriore indizio sulla probabile separazione è arrivato proprio da Mertens nella conferenza alla vigilia della sfida di Nations League contro la Polonia, a Varsavia: "Il mio futuro? Voglio fare la scelta giusta. Voglio trovare un bel club. Sono calmo, ma penso molto alla mia scelta. Pensavo di restare al Napoli, strano che abbiano aspettato così tanto. Riguardo al prolungamento del contratto al Napoli, non ho ancora sentito nessuno. Spero nei prossimi giorni o settimane di farvi sapere".