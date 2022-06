"Il mio futuro? So che ci sono tante voci che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra, ma non credo che sia il momento giusto per parlarne ora che sono con la nazionale". Lo ha dichiarato Victon Osimhen, dal ritiro della propria nazionale, sul suo futuro. Il centravanti fa tremare i tifosi del Napoli: "Non conosco il mio futuro, so che tutto può succedere, ma ora voglio solo andare in vacanza e ricaricare le batterie. Poi penseremo al resto".