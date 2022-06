Mertens: "Non so dove giocherò, vorrei restare al Napoli"

NAPOLI - "Io spero di restare al Napoli , ma non dico nient'altro. "Non so ancora dove andrò a giocare ". A parlare è Dries Mertens , 35enne attaccante del Napoli con il contratto in scadenza e nelle ultime settimane accostato anche alla Roma e alla Lazio .

Aspettando il futuro

L'accordo per il rinnovo non c'è stato e ora il suo futuro è un rebus: "Non so se giocherò al Napoli o in un altro club - ha detto 'Ciro' ai connazionali di HLN Sport mentre era in ritiro con la sua Nazionale -. Dovrò saperlo per forza a breve, in tempi stretti. Ovviamente spero di rimanere a Napoli. Non ho avuto alcuna offerta - ha concluso Mertens -, dunque vedremo".