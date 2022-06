Spalletti, la qualità di Deulofeu e le scelte del Napoli

Partito Insigne, il Napoli ha puntato su Deulofeu come sostituto. La differenza è evidente sul piano tattico, un po’ meno su quello tecnico. Ma prima di entrare in argomento è necessaria una domanda come premessa: qual è l’obiettivo del Napoli 2022-23? La Champions e basta? (dove “e basta” suona vagamente ironico). Oppure può iscriversi di nuovo alla corsa scudetto, come è capitato (senza che nessuno lo potesse solo immaginare) nel corso della stagione scorsa fino alla sconfitta in rimonta di Empoli? Se il Napoli vuole crescere e lottare seriamente per lo scudetto, al posto di Insigne non può bastare Deulofeu. Serve Berardi, per dire, con i suoi 15 gol dell’ultima stagione (media di 16 reti negli ultimi tre campionati), servono Leao (che il Milan ovviamente non cede), Perisic (per il quale Spalletti stravede), Di Maria, Sarabia.