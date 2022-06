Politano, il futuro in una risata: “La paella valenciana? Mi piace molto”

Matteo Politano è in vacanza con la famiglia a Formentera senza sapere ancora quale sarà il suo futuro. Ancora il Napoli o ci sarà una nuova esperienza, in Italia o all'estero? Raggiunto da Sportitalia, al microfono il giocatore per il momento ha preferito glissare, anche se ha lanciato forse un indizio da non sottovalutare.