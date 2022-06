Ostigard in vacanza, i tifosi del Napoli lo "chiamano" via social

Napoli, Ostigard è il prescelto per il ruolo di quarto centrale

Luciano Spalletti e il ds Cristiano Giuntoli hanno individuato il giocatore classe ’99 di proprietà del Brighton come il rinforzo giusto per completare il parco di difensori centrali già composto da Kalidou Koulibaly, Amir Rrahmani e Juan Jesus e i tifosi del Napoli non si sono fatti sfuggire l’occasione per provare a convincere Ostigard ad accettare il trasferimento in azzurro.