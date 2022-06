D'Amico sul Napoli: "Fagioli non arriverà, per Mertens è una questione di cifre"

Le voci sul possibile interessamento della Juventus per Fabian Ruiz hanno inevitabilmente scosso l’ambiente del Napoli, a cominciare dalla tifoseria, che sei anni dopo Gonzalo Higuain teme di veder approdare in bianconero un altro dei propri beniamini.

Napoli, è gelo con Fabian Ruiz Certo il centrocampista spagnolo non ha lasciato una traccia così profonda nel cuore del popolo azzurro come aveva fatto il Pipita prima del clamoroso trasferimento a Torino, ma la rivalità è nota e a prescindere dalla destinazione preoccupa la possibile partenza di Fabian, al momento fermo sulla propria posizione di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2023.

"Fagioli al Napoli per Fabian Ruiz? Niente di vero" Tra i giocatori accostati al Napoli come possibile contropartita tecnica nell’operazione c’è anche Nicolò Fagioli, il talentuoso centrocampista classe 2001, prodotto del vivaio della Juventus, reduce dalla promozione in A con la Cremonese. L’agente di Fagioli, Andrea D’Amico, ha però seccamente smentito le voci intervenendo in diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show': “Non ho mai parlato di Nicolò con il Napoli. Il progetto dei bianconeri per il ragazzo è chiaro e presto arriveremo ad una decisione comune a noi e al volere del club”.