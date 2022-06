Montefusco sul mercato Napoli: “Dybala? Non ci sono i soldi. Nandez? Un tipo alla Allan”

“In questi giorni si parla tanto di chi viene e di chi va. La solita confusione che si fa in questo periodo. Vediamo che Napoli sarà”. A Marte Sport Live, su Radio Marte, parla così l'allenatore Enzo Montefusco , che analizza ciò che è stato fatto finora e ciò che potrebbe accadere nei prossimi giorni in casa partenopea. Ma parla anche di sogni probabilmente irrealizzabili.

Montefusco: “Dybala? Ingaggio troppo alto, ma sarebbe adatto per la piazza”

Si parla anche di quelli che potrebbero rimanere suggestioni, sogni appunto, come Paulo Dybala, Prima, però, i movimenti ufficiali: “Ora sappiamo di certo che mancano Insigne e qualche altro calciatore. Il Napoli ha preso Olivera e Kvaratskhelia, ma dobbiamo vederli in Italia. Mi piace osservare per poi dire la mia”.

Eccolo il sogno proibito di inizio estate: “Dybala? Il Napoli come fa a dargli l’ingaggio che prende? Io lo reputo adatto alla piazza di Napoli. Come fa a venire quando non hai i soldi per tenere Mertens o Koulibaly. Spalletti fino ad adesso dove è venuto meno è sotto l’aspetto caratteriale, quello più forte per come lo conoscevamo. O sa che il Napoli sarà quello dell’anno scorso con qualche giocatore in più oppure è un aziendalista come si dice”.

Montefusco: “Spero che Spalletti si sia fatto sentire”

Il nuovo Napoli come si presenta: “Il modulo ideale per il Napoli al momento è quello con cui ha giocato l’anno scorso con il famoso sotto punta. Bisogna vedere se Olivera giocherà, sarà difficile togliere il posto a Mario Rui. Nella rosa dipenderà molto dagli esterni. Io vorrei essere tranquillo e dire vediamo un po’ che succede. Mi auguro che Spalletti si sia fatto sentire. Sa che la società gli ha preparato una squadra competitiva. Aspettiamo cosa succederà. Il Napoli è quello dell’anno scorso togliendo Insigne e Ghoulam”.

Montefusco: “Zielinski lo avete rovinato voi”

Vari ed eventuali, per chiudere: “Nandez? Sotto l’aspetto caratteriale è un giocatore importante. Io lo vedo come un giocatore in mediana tipo Allan, ma è più svelto. Tatticamente Allan era un maestro, un altro tipo di giocatore. se fai 4231 uno sicuro è Anguissa e l’altro bisogna decidere. Zielinski lo avete rovinato voi, con Gattuso ha iniziato a giocare come trequartista e marcato non aiutava all’economia del gioco. Deve giocare mezzala. Va in difficoltà negli spazi stretti”.