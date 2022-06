Per Mertens c'è un'offerta da Bali, Deulofeu e Ostigard in stand by

NAPOLI - Giovedì è il giorno X. Il giorno della scadenza ufficiale dei contratti di Mertens e Ospina: due parametri zero, due uomini che non hanno ancora chiarito il proprio destino ma che anche Spalletti terrebbe volentieri. Anzi, a dirla bene: in occasione dei primi incontri relativi alla programmazione del nuovo Napoli, David il colombiano era stato indicato come uno dei pilastri insieme con Anguissa e Koulibaly, ma poi le trattative per il rinnovo sono finite nel limbo e all'orizzonte, per il momento, ci sono ancora nuvole. Nuvole e incastri: dal destino di Ospina dipende quello di Meret, e la situazione di Deulofeu è intrecciata a quella di Dries. Dries che ha dichiarato di voler continuare a tingere d'azzurro la sua vita e che nel frattempo resta in attesa. A proposito: dopo l'Anversa, pare che gli si stata recapitata un'offerta da Bali. Esotica, sì.

La scadenza E allora, quattro giorni alla scadenza. Alla fine ex lege dei contratti sbiaditi che ancora legano Mertens e Ospina al Napoli. Così come Malcuit e Ghoulam, altri due uomini in uscita che però,uno o rinnova l'altro. Biennale, comunque, è la proposta di De Laurentiis a Ospina; triennale è invece l'obiettivo del portiere. E c'è distanza anche dal punto di vista economico. a differenza dei colleghi, hanno il futuro già segnato: l'esperienza napoletana è conclusa. La vicenda-Ospina, al di là della stima che Spalletti ha dimostrato nei suoi confronti, tiene in freezer anche il rinnovo di Meret: il suo rapporto scadrà nel 2023, il club gli ha offerto un prolungamento fino al 2027 e soprattutto è convinto che alla fine le parti brinderanno, però Alex ha chiesto garanzie; o meglio, ha legittima voglia di sentirsi protagonista e di inaugura- re a 25 anni un nuovo percorso fatto di responsabilità e continuità. In un solo concetto: o rinnova uno o rinnova l'altro.

Napoli-Bali Profonde le barriere virtuali tra Mertens e il Napoli fino a qualche settimana fa: uno scambio di mail, la richiesta del giocatore e il rifiuto del- la società, e poi la precisazione. Dallo stadio di Varsavia: "Spero di continuare a giocare nel Napoli", disse Dries dopo Polonia-Belgio di Nations. "Non ho ancora ricevuto un'offerta, però". Tutto tace dall'ultimo clic, dall'ultima posta elettronica: e ora? Beh, domani comincerà la settimana decisiva: dentro o fuori. Nel frattempo, mentre l'Anversa vorrebbe riportarlo in Belgio, dall'altro capo del mondo arriva una novità: proposta da Bali per Ciro. Anche Gattuso lo ha incluso tra i giocatori che porterebbe volentieri al Valencia insieme con Politano e Demme, ma la priorità di Mertens resta il Napoli. I prossimi giorni racconteranno se esi- stono ancora residue possibilità di scrivere l'ennesimo capitolo di una storia che sembrava infi ni- ta, ma le condizioni sarebbero di gran lunga inferiori ai 2,4 milioni più bonus, più bonus alla firma di 1,6 milioni, prospettate dal giocatore nella mail di cui sopra per un nuovo contratto annuale.