Asse Napoli-Cremonese, Giacchetta: “Gaetano lo riprenderemmo subito, interessati a Zerbin e Zanoli”

I giovani del Napoli fanno gola. Sono tornati alla base due di loro, Zerbin e Gaetano , e presumibilmente andranno in ritiro con Luciano Spalletti , che poi deciderà se tenerli in rosa o no. Intanto, il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta , dai microfoni della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Kiss Kiss Napoli, fa capire che sono tre i calciatori che la squadra neopromossa in A vorrebbe dal Napoli, qualora ci fosse l'occasione per creare un vero e proprio asse di mercato con i campani.

Giacchetta: “Ounas? Uno come lui può andare via a fine mercato”

Giacchetta ha voglia soprattutto di riavere a Cremona Gaetano, ma non sarà facile: “Abbiamo valorizzato tanto Gaetano, oggi è un giocatore del Napoli e andrà in ritiro con Spalletti. Se ci fosse uno spazio per riaverlo lo riprenderemmo sicuramente. Pecchia l'aveva fatto giocare in più ruoli, a centrocampo e dietro la punta. Lui ha sempre trovato la sua posizione per incidere. Con Spalletti potrei vederlo a centrocampo”.

Ma anche altri due giovani stimolano Giacchetta: “Zanoli e Zerbin? Siamo molto attenti ai giovani e quelli del Napoli possono interessare a un club come la Cremonese. Non ci saremmo solo noi, ma i giovani partiranno prima per i ritiri estivi e poi eventualmente si trasferiranno altrove”. Diverso il discorso Ounas? “Uno come lui può andare via a fine mercato. I giovani possono essere più importanti per le liste".