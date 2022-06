Lupo, ds Spal: “Esposito-Napoli? Lieti di sederci al tavolo con chi vorrà”

In casa Spal si guarda al Napoli . Si aspetta, forse, il Napoli dopo le voci che davano un interessamento degli azzurri per il centrocampista Salvatore Esposito . Fabio Lupo , direttore sportivo ferrarese, ne ha parlato durante il programma 'Calcio Napoli 24 Live', in onda su 'CalcioNapoli 24 Tv'.

Lupo: “Ambrosino? Non è un nostro obiettivo”

Lupo ha svelato cosa c'è di vero nella situazione Esposito: “E' monitorato da molti club di Serie A, la convocazione in Nazionale gli ha dato le luci della ribalta. Con il Napoli non ci sono stati passaggi ufficiali per il ragazzo, siamo alla finestra: valuteremo la soluzione migliore. Con Giuntoli ho un ottimo rapporto da anni. Siamo disponibili a sederci a un tavolo con chi si presenterà”.

Ambrosino, bomber del Napoli Primavera, non rientra invece nei radar della Spal: “Dal punto di vista tecnico ha qualità, ma per me c'è un gap enorme tra il campionato Primavera e la Serie B. Non è tra i nostri obiettivi”.

Lupo: “Amichevole con il Napoli? Vedremo”

Spal e Napoli faranno il ritiro in due località vicine, da qui la suggestione di un'amichevole estiva a Dimaro: “Per la vicinanza sarebbe una cosa logica visto che faremo ritiro in zona. Stiamo definendo il nostro programma”.