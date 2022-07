“Napoli, tre squadre spagnole corteggiano Fabian Ruiz”

Non ci sono solo gli svincolati di lusso, liberi da ieri, ma anche i giocatori che hanno il contratto in scadenza tra un anno: fanno gola a molte squadre per il costo del cartellino un po' più basso del reale valore. Sono quei calciatori che sono un grande grattacapo per i rispettivi club: provare a rinnovare o vendere adesso per non rischiare il parametro zero tra un anno? Tra loro c'è anche Fabian Ruiz, del Napoli, che dopo due anni in cui si è parlato insistentemente di un suo addio, ora potrebbe davvero lasciare il campionato italiano. A dirlo è il Mundo Deportivo.